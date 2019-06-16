Уругвай — Эквадор: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Америки — 2019

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч Кубка Америки — 2019 Уругвай — Эквадор.
Ставка: победа Уругвая при тотале меньше 3,5 мяча за 2.16.
«За последние 10 лет соперники провели шесть матчей, но Уругвай ни разу не выиграл с разницей более чем в один мяч. А общий баланс выглядит так: две победы, две ничьи и два поражения. Если вы безгранично доверяете статистике, возьмите П2 с форой "+1" за 1.60.
А нам всё же кажется, что небесно-голубые своего добьются. Скорее всего, рисунок игры будет примерно таким: мяч часто находится в центре поля, хозяева благодаря отличной паре нападающих или стандартам реализуют один из немногочисленных моментов, а затем играют по счёту. Если повезёт, убегут в контратаку и забьют ещё.
В общем, лобовая П1 за 1.80 смотрится нормально. Если хотите поднять коэффициент, изучите П1 с разницей в 1-2 мяча за 2.05 или победу Уругвая при тотале меньше 3,5 мяча за симпатичные 2.16. Вариант для авантюристов — П1 с разницей строго в один мяч за 3.34.
Дыркой кажется ставка «любая карточка раньше гола» за 1.64. Этот вариант проходил в пяти предыдущих очных встречах из шести, так что коэффициент кажется заметно завышенным».
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