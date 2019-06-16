Букмекеры понизили котировки на чемпионство «Лейкерс» после обмена Энтони Дэвиса

Букмекеры обновили линию на чемпиона НБА сезона-2019/20 после обмена Энтони Дэвиса в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Клуб из Калифорнии возглавляет список фаворитов, его победа идёт за 4.50 (22%). При этом громкий обмен не стал для букмекеров сюрпризом и несильно повлиял на котировки: прежде успех «Лейкерс» оценивался коэффициентом 5.50.

Тройку замыкают «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Клипперс» (по 7.00, 14%). Следом идут «Торонто Рэпторс», «Хьюстон Рокетс» (по 9.00), «Голден Стэйт Уорриорз» (12.0) и «Филадельфия Сиксерс» (13.0).

Накануне «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» достигли договорённости об обмене, по условиям которого в стан «Лейкерс» проследует центровой Энтони Дэвис, а в обратную сторону — защитники Лонзо Болл и Джош Харт, а также форвард Брендон Ингрэм и три драфт-пика первого раунда.