Букмекеры понизили котировки на чемпионство «Лейкерс» после обмена Энтони Дэвиса

Букмекеры обновили линию на чемпиона НБА сезона-2019/20 после обмена Энтони Дэвиса в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Клуб из Калифорнии возглавляет список фаворитов, его победа идёт за 4.50 (22%). При этом громкий обмен не стал для букмекеров сюрпризом и несильно повлиял на котировки: прежде успех «Лейкерс» оценивался коэффициентом 5.50.
Тройку замыкают «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Клипперс» (по 7.00, 14%). Следом идут «Торонто Рэпторс», «Хьюстон Рокетс» (по 9.00), «Голден Стэйт Уорриорз» (12.0) и «Филадельфия Сиксерс» (13.0).
Накануне «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» достигли договорённости об обмене, по условиям которого в стан «Лейкерс» проследует центровой Энтони Дэвис, а в обратную сторону — защитники Лонзо Болл и Джош Харт, а также форвард Брендон Ингрэм и три драфт-пика первого раунда.
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