Япония — Чили: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч Япония — Чили в групповом раунде турнира Кубок Америки — 2019.



Ставки: победа Чили и ТМ 3,5 мяча за 1.85.



«Итак, Кубок Америки, в нём играют Япония против Чили. Японцы не в первый раз уже участвуют в этом турнире, но в целом, если просто посмотреть на заявки команд, мы обнаружим, что встречаются сборные-противоположности.



Япония начала смену поколений уже после чемпионата мира. Некоторые опытные футболисты уже распрощались со сборной. Затем зимой был Кубок Азии, где Япония дошла до финала. Но если вы сейчас посмотрите на заявку сборной Японии, то обнаружите, что там практически нет опытных футболистов! Япония везёт на Кубок Америки очень молодую и поэтому совершенно непредсказуемую команду. В ней почти нет легионеров, большинство футболистов представляют чемпионат Японии. И чего можно ждать от такой национальной сборной, по-моему, сказать довольно сложно. Наверное, ждать самоотдачи, борьбы.



Если просто перечислить футболистов, которые могли бы приехать, но не закончили выступление за сборную Японии, а продолжают за неё выступать, то вы сами поймёте, от кого японцы отказались по каким-то причинам. Не приедут Нагатомо, Хироки Сакаи, Кагава, Харагути, Окадзаки, Осако — это как раз ребята из европейских чемпионатов. Японцы, видимо, решили использовать Кубок Америки для того, чтобы воспитывать следующее поколение.



Я думаю, японцы будут очень работоспособны, очень дисциплинированны и не слишком изобретательны в атаке, что и показывают последние матчи этой команды, где Япония крайне мало пропускала, но ещё меньше забивала.



Что касается Чили, тут всё наоборот. Тут как раз смена поколений не происходит: все лидеры, все опытные футболисты, которых мы прекрасно помним, в строю. Чилийцы пропустили чемпионат мира в России, и для них это было большим ударом, да и мы по ним скучали. Поэтому чилийцы предельно мотивированны. Они постараются в очередной раз успешно сыграть на Кубке Америки. И вот в этом матче против сборной Японии, которая в таком составе является одним из аутсайдеров турнира, я думаю, что чилийцы не должны терять свое и набрать три очка. При этом, наверное, не будет разгрома, учитывая, что японцы моложе, злее и много бегают.



Мне кажется, что чилийцы должны побеждать и при этом не будет много голов. Японцы вообще могут ничего не забить сборной Чили, с очень опытной и хорошо организованной обороной. Поэтому в матче Япония — Чили я бы сделал ставку на то, что чилийцы победят, но общий тотал матча при этом будет меньше 3,5».