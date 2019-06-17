Япония — Чили: прогноз Константина Генича на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Япония — Чили в первом туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в ночь на 18 июня мск на стадионе «Морумби» в Сан-Паулу.



Ставка: Япония не забьёт за 1.66, победа Чили всухую за 2.00.



«Чили — победитель двух последних Кубков Америки. Они выигрывали турниры в 2015-м и 2016-м. И тогда чилийцы выезжали за счёт очень грамотной игры в обороне и Клаудио Браво. Но сейчас у Браво конфликт с другими игроками, его в заявке не оказалось.



В последних матчах чилийцы очень много пропускали. Рейнальдо Руэда, колумбийский тренер, возглавляет сборную Чили. Но на манеже всё те же. Примерно мы представляем, чего ждать от этой сборной Чили. Понятно, что не очень хороший сезон провёл в «МЮ» Алексис Санчес, лидер атак. Но есть Эду Варгас, есть неувядающий Артуро Видаль, есть Босежур. В обороне Гонсало Хара, Гари Медель. Состав не претерпел серьёзных изменений, но Руэда должен понимать, что можно пройти далеко только за счёт качественной обороны.



Япония привезла откровенно второй состав. У них только три игрока, которые имеют какой-то опыт, — Окадзаки, Сибасаки и Кавасима. Для всех остальных игроков это будет первый большой турнир в форме сборной. Чего-то серьёзного ждать от японцев на этом турнире нам вряд ли следует.



Я думаю, чилийцы сделают ставку на оборону, а впереди что-то придумают. Японцы, на мой взгляд, не забьют. Они забивали Боливии и Сальвадору, но не сумели отличиться со сборной Тринидада и Тобаго. Думаю, и здесь не забьют. На другом континенте им будет сложно. «Япония не забьёт» за 1,66. Вторая ставка — «победа Чили всухую» за двойку».