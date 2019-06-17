Япония — Чили: прогноз Эльвина Керимова на матч Кубка Америки — 2019

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура группы В Кубка Америки — 2019 Япония — Чили.



Ставка: тотал голов в 1 тайме меньше 1 за 1,75



«Японцы во второй раз принимают участие в Кубке Америки как приглашённый гость. В 1999 году представители Страны восходящего солнца из группы не вышли. Соперниками азиатской сборной на том турнире были перуанцы, парагвайцы и боливийцы. Набрав 1 очко в 3 матчах, Япония досрочно покинула турнир.



В этот раз финалистам последнего Кубка Азии досталась более сложная группа, фаворитами в которой являются Чили и Уругвай. Матчем с командой Рейнальдо Руэды японцы на «Копе» стартуют. Чили, на минуточку, победитель двух последних Кубков Америки. Да, эта яркая сборная по своей глупости пропустила чемпионат мира в России, но у неё, как и в предыдущие годы, есть сильный состав, есть опытный тренер и есть амбиции.

По-прежнему в деле у чилийцев ветераны и герои победных розыгрышей «Копы» — Исла, Медель, Видаль, Арангис, Босежур и Варгас. Есть и более молодые звёзды, например 25-летний Эрик Пульгар из Серии А. Нет только Хорхе Сампаоли и Хуана Антонио Пицци, тренеров, с которыми чилийцы, собственно, и выиграли два подряд Кубка Америки (с Сампаоли в 2015-м, с Пицци — в 2016-м). Зато есть один из лучших колумбийских специалистов Рейнальдо Руэда, выигрывавший в 2016 году Кубок Либертадорес с «Атлетико Насьональ».



Пока Кубок Америки не балует болельщиков ярким и зрелищным футболом. За три матча две команды забили лишь 5 мячей: 3 забили хозяева бразильцы, 2 — колумбийцы. Особенно невыразительными получаются первые таймы, в которых команды пока голов вовсе не забивали. Первый тайм встречи японцев и чилийцев, как мне кажется, тоже может получиться скупым на голы. Поэтому я возьму тотал голов в 1-м тайме меньше 1,0 за 1.75».