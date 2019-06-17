Япония — Чили: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Америки—2019

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Япония — Чили в первом туре группового этапа Кубка Америки—2019. Встреча состоится в ночь на 18 июня мск на стадионе «Морумби» в Сан-Паулу.
Ставка: победа Чили с форой (-1) за 1.70.
«Здесь в принципе всё понятно. Одна команда является настоящим участником турнира, а другая — приглашённым. Для чилийцев важно показать, что они по-прежнему остаются важной и серьёзной составляющей южноамериканского футбола.
Несколько лет подряд сборная Чили играла летом, из-за этого у её футболистов практически не было возможности отдохнуть. В итоге всё это привело к тому, что чилийцы не попали на чемпионат мира, хотя эта команда прекрасно нам известна. Она достойна играть на больших турнирах.
Я думаю, что у чилийцев вполне могут быть далеко идущие планы на этот турнир, потому что эмоций у них сохранено достаточно много. Японцы, думаю, больше с ознакомительными целями приехали в Южную Америку. Играть там им будет непросто. Моя ставка — «победа Чили с форой (-1)» и коэффициентом 1.7. Учитывая возможный расход, думаю, это лучший вариант на этот матч», — сказал Андронов.
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