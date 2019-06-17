Букмекеры назвали главных претендентов на покупку Фёдора Чалова у ЦСКА

Фёдор Чалов, ставший лучшим бомбардиром в прошедшем сезоне РПЛ, заинтересовал сразу несколько европейских клубов. По мнению букмекеров, трансфер форварда ЦСКА в один из зарубежных клубов может состояться текущим летом.

Эксперты предлагают поставить на то, что Чалов до 1 августа 2019-го сменит команду. Если Фёдор перейдёт в «Монако» или «Севилью», то сыграет ставка за 6.0 (вероятность 14%), а потенциальный трансфер в лондонский «Арсенал» оценён коэффициентом 10.0 (8%).

Тем не менее аналитики полагают, что ЦСКА удастся сохранить своего нападающего. Продолжение Чаловым карьеры в стане красно-синих идёт за 1.25 (вероятность 64%).

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