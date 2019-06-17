Япония – Чили: прогноз Александра Вишневского на матч Кубка Америки—2019

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Япония – Чили, который состоится в рамках 1-го тура группового этапа Кубка Америки—2019.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.15.

«На Кубке Америки есть 11 сборных, чей уровень более-менее понятен, и одна команда-загадка. Это сборная Японии, которая приехала в молодёжном составе. Причём последние товарищеские матчи сборная Японии проводила в совсем другом составе – там были и опытные футболисты, и молодёжь. Но на Кубок Америки японцы заявили, по сути, «олимпийскую» сборную – там сплошь игроки не старше 22 лет и три ветерана.



На что способна эта команда, предположить действительно сложно, большинство её футболистов играют в чемпионате Японии, который, кстати, продолжается прямо сейчас. Поэтому совсем не факт, что на поле выйдут действительно лучшие из японских футболистов возрастом до 22 лет. При этом стоит иметь в виду, что на недавнем Кубке Азии сборная Японии дошла до финала, тоже обходясь без главных своих звёзд.



Думаю, что сборной Японии будут присущи те черты, что всегда свойственны японской национальной команде – отчаянный прессинг, высокие скорости и потрясающая работоспособность, причём не только при уборке раздевалки.



А вот сборная Чили сейчас пребывает в худшем состоянии за последние лет 20. Многие футболисты, игравшие важную роль в завоевании Кубка Америки в 2015 и 2016 годах, закончили выступления за сборную, а от Алексиса Санчеса и Артуро Видаля видны скорее их тени. Достойной смены героям минувших лет пока не видно. Об уровне нынешней сборной Чили можно судить уже по тому факту, что команда не пробилась на чемпионат мира в Россию.



Мне кажется, в первом тайме у всегда заряженных на борьбу японцев есть все шансы сдержать сборную Чили. Сначала хотел порекомендовать ставку на то, что Япония не проиграет первый тайм. Но всё-таки уровень сборной Японии совершенно непонятен. В такой ситуации мне нравится идея поставить на то, что второй тайм окажется результативнее первого. После перерыва игра должна пойти более открытой. Будут к тому времени японцы проигрывать или будут чилийцы отчаянно искать победный гол – в любом случае кто-то будет вынужден идти вперёд большими силами, что увеличивает вероятность голов в любые ворота».