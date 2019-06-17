Япония – Чили: прогноз Валерия Непомнящего на матч Кубка Америки—2019

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Кубка Америки—2019 Япония – Чили.



Ставка: победа Чили с форой "-1" за 1.75.



«Здесь очень интересная ситуация, так как японцы довольно успешно сыграли на чемпионате мира в прошлом году, а уже затем вышли в финал Кубка Азии. Они всегда фавориты в Азии, а сейчас вдруг играют в Кубке Америки и попали в группу с Чили, Уругваем и Эквадором. Чили сейчас – действующий чемпион Кубка Америки, причём она выиграла два последних турнира, а если говорить о прошедшем чемпионате мира, то она рухнула и даже не вышла на него.



Для Японии будут непривычные условия, особенно в первой игре, так как есть разница в часовых поясах, и японцам нужно будет акклиматизироваться. Но всё-таки главное – то, что на этом турнире у Японии отсутствуют многие лидеры команды, и в заявке в основном игроки, которые даже ни разу не играли за национальную сборную. В этой игре чилийцы – фавориты, тем более что у них все основные игроки в строю. Чили всегда на этом турнире смотрится здорово, поэтому в грядущем матче одержит победу.



Мне кажется, нельзя считать Чили главным претендентом на победу в Кубке, так как у многих команд нет стабильности в результатах. Я внимательно смотрел отборочный турнир к чемпионату мира в России, и там интрига сохранялась до последнего тура, где в итоге Чили проиграла свой матч и не вышла на чемпионат мира. На этом турнире её можно рассматривать как одного из потенциальных фаворитов всего первенства. Думаю, в этой игре Чили забьёт два мяча и больше, тем более что обычно результативность в Кубке Америки высока. Рассчитываю на победу Чили больше чем в один мяч», — сказал Непомнящий.