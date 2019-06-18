Боливия – Перу: прогноз Жорди Гратакоса на матч Кубка Америки — 2019

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч Кубка Америки 2019 Боливия – Перу. Встреча группы А пройдет во вторник, 18 июня, в Рио-де-Жанейро, на стадионе «Маракана».



Ставка: победа Перу всухую за 2.10.



«Боливия никогда не выигрывала Кубок Америки и, конечно, относится к аутсайдерам. Фаворит этой встречи – Перу, но не думаю, что разница между командами слишком большая.



Я бы не ждал большого разгрома, скорее всего, игра будет нервной и не очень открытой. Скорее всего, команды буду осторожничать, не рисковать, не исключено, что у команд будет одинаковое количество моментов. И в итоге победит тот, кто забьет первым.



После ничьей с Венесуэлой Перу очень нужна победа, иначе выход в плей-офф под угрозой. Думаю, перуанцы все же добьются своего. Ставлю на победу Перу всухую, а также на то, что эта команда забьет во втором тайме».