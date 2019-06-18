Бразилия — Венесуэла: прогноз Эльвина Керимова на матч Кубка Америки — 2019

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч группового раунда Кубка Америки – 2019 Бразилия — Венесуэла.



Ставка: тотал голов Бразилии больше 2,5 за 1.85



«Бразильцы — хозяева турнира, бразильцы — главные фавориты турнира, но это и большая ответственность. Возможно, именно поэтому в первом тайме они и не смогли забить. Первый матч, волнительно. Без Неймара нужно как-то собраться. Но бразильцы своё дело сделали. Коутиньо хороший матч провёл. Эвертон роскошный мяч сделал. Я думаю, что сценарий игры с Венесуэлой может быть похожим, потому что в первом тайме соперник может закрыться и у Бразилии могут быть сложности со вскрытием этой эшелонированной защиты, поиском зон, пространства.



Вообще, этот Кубок Америки показывает, если опираться на те матчи, которые были, что много закрытых, осторожных и скучных первых таймов. Такой сценарий может повториться в игре с Венесуэлой, однако второй матч бразильцы могут провести уже на другом психологическом уровне. Может быть, будет проще, не будет такого стартового волнения. Плюс Венесуэла всё же не самый сложный соперник в этой группе. Думаю, что самый серьёзный — это Перу.



Мне кажется, в этом матче Бразилия должна забивать. Почему? Есть ресурсы. Помимо Неймара там есть кому забивать. Тот же Виллиан даже в состав не проходит. У Бразилии есть звёздные исполнители в каждой линии, начиная от вратаря и до нападающих. Всё это футболисты топ-уровня. Я думаю, что Бразилии по силам забить больше двух мячей».