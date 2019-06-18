Бразилия – Венесуэла: прогноз Валерия Непомнящего на матч Кубка Америки—2019

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Кубка Америки—2019 Бразилия – Венесуэла.



Ставка: победа Бразилии с форой (-2) за 1.75.



«Бразилия успешно стартовала на этом турнире, обыграв Боливию (3-0), и сейчас против Венесуэлы она также безоговорочный фаворит, поэтому, само собой, бразильцы победят, а разница в счёте может быть крупной.



Посмотрел стартовый матч Бразилии и не сказал бы, что игра команды очень понравилась, всё складывалось непросто. Бразильцы дали мало информации, потому что это первая игра, а она всегда на нервах, фаворит должен доказывать своё преимущество, и не всегда удаётся показать стройную игру. К примеру, Аргентина была также фаворитом в своём стартовом матче, но у них победить не получилось, а бразильцы всё-таки заработали три очка.



Потенциал богатый у Бразилии, здесь вопросов нет. Обычно в долгосрочных турнирах, таких как чемпионат мира или Кубок Америки, команды-фавориты должны набрать форму к играм плей-офф, когда уже идёт стадия четвертьфиналов, полуфиналов. Сейчас сложно говорить, потому что все фавориты в основном укомплектованы игроками, выступающими в Европе, и сейчас у них должен быть спад после окончания клубного сезона и у игроков может быть волнообразный набор формы, поэтому свою лучшую игру они покажут ближе к плей-офф.



Отсутствие Неймара в заявке в какой степени можно считать потерей, так как он острый игрок, умеет завершать атаки, но иногда бывает так, что это идёт на пользу. На место одного бойца становится другой и выстреливает ещё лучше. Ну а так, конечно, Неймар как игрок, как фигура — это потеря.



Венесуэла стартовала с ничейного результата против Перу (0:0), и пока я не знаю, чего ждать от этой команды. В первом матче я не увидел у Венесуэлы, за счёт чего они могут забить мяч хозяевам чемпионата, поэтому Бразилия на своём поле уверенно победит за счёт более высокого класса, и разница в счёте будет больше двух мячей», — сказал Непомнящий.