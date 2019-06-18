Бразилия — Венесуэла: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Америки—2019

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бразилия — Венесуэла во втором туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в ночь на 19 июня мск на стадионе «Фонте Нова» в Салвадоре.



Ставка: победа Бразилии с форой (-2) за 1.85.



«Здесь, на мой взгляд, всё предельно понятно. Хозяева турнира играют дома. Сборная Бразилии уже показала здесь свою силу. Может быть, не так убедительно, как кому-то это увиделось, всё-таки в первом тайме не удалось поразить ворота сборной Боливии. Но всё-таки результата добились.



У Бразилии совершенно шикарный состав. Самое главное — он очень сбалансирован, особенно если сравнивать с той же Аргентиной, которая по-прежнему остаётся командой Лео Месси, и не более того.



Венесуэла очень тяжёлый и энергозатратный матч провела против команды Перу. И мне кажется, исходя даже из турнирного графика, она должна даже больше думать о последнем матче в группе. А в случае с матчем против Бразилии, если повезёт, может быть, получится сделать ничью. Но я в это не слишком верю, видя бразильцев. Победа Бразилии с форой (-2) и коэффициентом 1,85 — лучший вариант ставки на этот матч», — сказал Андронов.