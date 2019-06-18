Бразилия — Венесуэла: прогноз Егора Титова на матч Кубка Америки—2019

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Бразилия — Венесуэла во втором туре группового этапа Кубка Америки—2019. Встреча состоится в ночь на 19 июня мск на стадионе «Фонте Нова» в Салвадоре.



Ставка: Бразилия забьёт во втором тайме больше, чем в первом, за 2.15.



«Бразильцы достаточно уверенно выиграли первый матч у Боливии, в этом никто и не сомневался. Но замечу, что все мячи были забиты уже во втором тайме. И это на самом деле тенденция. В ряде матчей бразильцы гораздо успешнее проводят вторые таймы. Даже если вспомнить матч с Россией перед чемпионатом мира, то голы пошли после перерыва. Но и в последнее время ничего в этом плане не меняется.



Венесуэльцы, думаю, прилично утомились в матче с Перу, много пришлось защищаться. С задачей справились — не пропустили. Но промежуток между матчами короткий, вряд ли венесуэльцы в полной мере восстановились. По классу они, понятно, уступают Бразилии. Тут никаких вопросов быть не может. Но поначалу они могут на характере посопротивляться, а вот во втором тайме уже устанут.



Так что я бы здесь выбрал ставку, что Бразилия забьёт во втором тайме больше, чем в первом. Частенько такой вариант играет. Думаю, и здесь логично попробовать такую ставку», — сказал Титов.