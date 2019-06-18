Бразилия — Венесуэла: прогноз Константина Генича на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Бразилия — Венесуэла во втором туре группового этапа Кубка Америки—2019. Встреча состоится в ночь на 19 июня мск на стадионе «Фонте Нова» в Салвадоре.



Ставка: индивидуальный тотал Бразилии во втором тайме больше, чем в первом, за 2.10.



«Сборная Бразилии после матча в Сан-Паулу переезжает в Салвадор, где сыграет с командой Венесуэлы. Венесуэльцы героически взяли одно очко в матче с Перу. Бразилия, как мы знаем, во втором тайме дожала Боливию. И в первом тайме игра шла практически без ворот и без моментов. Бразильцы себя сильно не напрягали, долго раскачивались, ну и взялись они за дело серьёзно только во втором тайме.



Венесуэла, понимая свой статус, понимая, что с бразильцами раскрываться нельзя, максимально на терпении будет играть, на ожидании. Она будет ждать какого-то шанса.



Можно было бы сыграть Венесуэлу с форой. Но Бразилия раскачивает своего соперника, плюс с помощью замен она своё возьмёт, как это обычно и бывает. Скорее всего, основная часть забитых мячей придётся на второй тайм. В первом туре я прогадал с агрессивным началом бразильской сборной. Думаю, она в ходе турнира будет добирать. Ну и уже в решающих матчах она может сыграть куда более агрессивно.



В первом тайме Венесуэла ещё продержится, а вот во втором будет тяжело. Взял бы вариант «индивидуальный тотал Бразилии во втором тайме больше, чем в первом». Можно было бы просто сыграть «тотал второго тайма больше первого», но мне нравится первый вариант. Коэффициент — 2.10».