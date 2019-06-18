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Боливия – Перу: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Америки—2019

Боливия – Перу: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Америки—2019
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура Кубка Америки—2019 Боливия – Перу.

Ставки: победа Перу со счётом 1:0 за 4.60, ТМ 2,5 мяча за 1.70.

«Сегодня мы говорим о Кубке Америки. О матче между сборными Боливии и Перу. Я предлагаю поставить на следующую историю в этом матче. Во-первых, это будет низовой матч. Боливия и Перу — это не те сборные, которые должны отметиться результативностью в первых турах.

Во-вторых, Боливия, на мой взгляд, не выиграет. Именно против Перу боливийцы в последнее время играют неуверенно. В-третьих, Перу ограничится одним забитым мячом. Большая вероятность, что это сбудется. Поэтому мой прогноз: чистая победа Перу со счётом 1:0».

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