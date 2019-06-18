Бразилия — Венесуэла: прогноз Игоря Гамулы на матч Кубка Америки — 2019

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Кубка Америки — 2019 Бразилия — Венесуэла.



Ставка: победа Бразилии с форой (-3) за 3.04.



«Кубок Америки набирает ход, уже начинается второй тур. Бразилия проведет матч против Венесуэлы, первую игру Селесао выиграли у Боливии со счетом 3:0, но события развивались не так быстро, как планировалось. Все голы пришлись на второй тайм.



Конечно, явными фаворитами являются бразильцы. Во-первых, у них намного более мощный состав и они являются главными претендентами на титул. Во-вторых, Кубок Америки проходит у них на родине, поэтому им обеспечена мощная поддержка родных трибун. В-третьих, сборная Венесуэлы не является грандом и у нее не так много шансов навязать борьбу столь мощному сопернику.



Венесуэльцы же сыграли вничью против Перу, пропустив при этом два мяча. Только VAR спас их от поражения. У Венесуэлы не хорошая обстановка в стране, там происходит революция, скажется ли это на команде?



Пентакампеоны на коне, они чувствуют уверенность в своих силах и подходят к игре в прекрасном настроении. Бразилия отлично смотрится и без травмированного Неймара. Неплохо выглядит Коутиньо, который подумывает покинуть “Барселону”. Хочу выбрать большой коэффициент, поэтому выбираю ставку “Победа Бразилии с форой (-3) со сладким коэффициентом 3,04».