Бразилия — Венесуэла: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч Бразилия — Венесуэла в групповом раунде турнира Кубок Америки — 2019.



Ставка: победа Бразилии 1:0 за 6.50.



«В первом туре Венесуэла сыграла вничью 0:0 с Перу, а бразильцы разгромили Боливию со счетом 3:0. Перед стартом Кубка венесуэльцы уверенно выиграли Аргентину 3:1 и США — 3:0. Но команда все-равно не входит в элиту южноамериканского футбола. В игре с Перу Венесуэла большую часть времени играла в меньшинстве, но все-равно играла с преимуществом.



Бразилия в случае победы может обеспечить себе выход в стадию плей-офф. У Селесао укомплектована каждая линия, все отлично и без Неймара. Думаю, что им нечего опасаться в предстоящем матче.



Последний раз эти команды играли друг с другом осенью 2018 года — победы Бразилии 2:0 и 3:1. За последние 20 матчей Венесуэла выиграла у бразильцев только один матч. В своем прогнозе я буду исходить из того, что Венесуэла встанет и будет играть в обороне: у них есть одно очко и следующая игра против слабой Боливии. То есть нужно пропустить минимум голов. Ставлю на победу Бразилии над Венесуэлой со счетом 1:0 с очень мощным коэффициентом».