Колумбия — Катар: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Кубка Америки — 2019
Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч Колумбия — Катар в рамках второго тура группового этапа Кубка Америки. Встреча состоится 20 июня и начнётся в 00:30 мск.
Ставка: обе забьют за 2.25.
«Катар очень приятное впечатление произвёл. Команда достаточно хорошо сыграла в матче против Парагвая и скатала ничейку со счётом 2:2. Меня она даже своей игрой немного удивила.
Колумбийцы же в матче с Аргентиной показали всю свою мощь и одолели их со счётом 2:0. Так что они также являются одними из главных фаворитов этого чемпионата. Я считаю, что нас ждёт хорошая и содержательная игра, и ставлю на то, что в этом матче обе команды забьют, коэффициент очень хорош».
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