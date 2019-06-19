Колумбия — Катар: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч Колумбия – Катар в групповом раунде турнира Кубок Америки — 2019.
Ставки: победа сборной Колумбии с форой (-1,5) за 2.19.
«Во втором туре группового этапа Кубка Америки сборная Колумбии сразится с национальной командой Катар. Думаю, что нас ждет интересный матч. Конечно, в данном противостоянии есть очевидный фаворит в лице колумбийцев. Мне кажется, эта сборная вообще является одним из главных претендентов на кубок.
Колумбийцы очень резво начали турнир, стартовав с победы над сборной Аргентины. «Альбиселесте» совсем ничего не смогли противопоставить организованной колумбийской команде. Многих несколько удило то, с какой легкостью колумбийцы одолели Лионеля Месси и его команду. Действительно, отлично нам знакомый Вильмар Барриос отлично действовал в центре поля. К тому же, оборона колумбийцев очень сильно прибавила и играет крайне слаженным образом.
Катар не выглядит столь мощной футбольной державой. Безусловно, катарцы сделали качественный скачок вперед, взяв Кубок Азии. Однако до больших высот им еще расти и расти. Футбольная культура в данной стране еще находится в процессе становления.
Думаю, мы не увидим большой интриги в данном противостоянии. Колумбийцам нужно брать три очка, чтобы досрочно гарантировать себе выход из группы. Катарцы сыграли в первом круге с командой Парагвая, отыгравшись со счета 0:2. Но парагвайцы уже не являются грозной силой. Жду уверенную игру в исполнении фаворита и ставлю на победу сборной Колумбии с форой (-1,5)».
- 19 июня 2019
-
19:20
-
18:30
-
17:45
-
17:10
-
16:35
-
16:00
-
15:25
-
14:50
-
14:20
-
13:40
-
13:08
-
12:40
-
11:50
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 18 июня 2019
-
21:10
-
18:30
-
17:40
-
16:50
-
16:00
-
15:10
-
14:20
-
13:30
-
12:40
-
11:50
-
11:00
-
10:00
-
09:00
- 17 июня 2019
-
19:30
-
18:30
-
17:30
-
16:40
-
15:50