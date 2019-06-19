Колумбия — Катар: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч Колумбия – Катар в групповом раунде турнира Кубок Америки — 2019.



Ставки: победа сборной Колумбии с форой (-1,5) за 2.19.



«Во втором туре группового этапа Кубка Америки сборная Колумбии сразится с национальной командой Катар. Думаю, что нас ждет интересный матч. Конечно, в данном противостоянии есть очевидный фаворит в лице колумбийцев. Мне кажется, эта сборная вообще является одним из главных претендентов на кубок.



Колумбийцы очень резво начали турнир, стартовав с победы над сборной Аргентины. «Альбиселесте» совсем ничего не смогли противопоставить организованной колумбийской команде. Многих несколько удило то, с какой легкостью колумбийцы одолели Лионеля Месси и его команду. Действительно, отлично нам знакомый Вильмар Барриос отлично действовал в центре поля. К тому же, оборона колумбийцев очень сильно прибавила и играет крайне слаженным образом.



Катар не выглядит столь мощной футбольной державой. Безусловно, катарцы сделали качественный скачок вперед, взяв Кубок Азии. Однако до больших высот им еще расти и расти. Футбольная культура в данной стране еще находится в процессе становления.



Думаю, мы не увидим большой интриги в данном противостоянии. Колумбийцам нужно брать три очка, чтобы досрочно гарантировать себе выход из группы. Катарцы сыграли в первом круге с командой Парагвая, отыгравшись со счета 0:2. Но парагвайцы уже не являются грозной силой. Жду уверенную игру в исполнении фаворита и ставлю на победу сборной Колумбии с форой (-1,5)».