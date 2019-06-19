Колумбия — Катар: прогноз Валерия Непомнящего на матч Кубка Америки—2019

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Кубка Америки—2019 Колумбия — Катар.



Ставка: обе забьют за 2.25.



«В первом туре Колумбия обыграла Аргентину (2:0), что стало довольно неожиданным результатом. Хотя Аргентина – это всегда такая команда, которая ждёт, что кто-то придёт и за неё всё сделает, но в результате ожидания чаще всего не оправдываются. Посмотрел матч Колумбии против Аргентины и удивился тому, как аргентинцы могут столько моментов создать и в итоге не забить ни одного мяча. Но это футбол!



Катар сумел в первом туре отыграться со счёта 0:2 против Парагвая, сыграв со счётом 2:2. Это говорит о том, что потенциал у команды есть, не зря она выиграла последний Кубок Азии, поэтому Катар – очень зубастая команда. Смотрел на их реакцию, они так радовались своим забитым мячам! Видно, что горят желанием хорошо выступить на турнире. Понятно, что они готовятся к домашнему чемпионату мира, поэтому на них лежит серьёзная ответственность.



Фаворит матча – всё-таки Колумбия, у неё больше опыта как в целом у команды, так и у отдельных игроков. Есть звёзды в составе, выступающие в сильных европейских клубах, но если говорить о результате, то от Катара всего можно ожидать. Игра будет на три результата. Может выиграть и та и другая команда, а также вполне вероятна ничья. Думаю, надо ждать голов в этой встрече. Катар играет в атаку, да я и не увидел команд, которые бы отсиживались в обороне. Мне кажется, в этой игре смогут забить обе команды», — сказал Непомнящий.