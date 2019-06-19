Ян-Леннард Штруфф — Карен Хачанов: прогноз «Чемпионата» на матч в Галле

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч второго круга турнира ATP500 в немецком городе Галле, в котором Ян-Леннард Штруфф сыграет с Кареном Хачановым.
Ставка: победа Штруффа за 2.09.
«В первом круге в Галле Карену играть пришлось с Миомиром Кецмановичем. Встреча получилась непростой (7:6, 6:4) благодаря ожесточённости молодого серба, который здорово провёл первый сет. Россиянин, за исключением дебюта, был хорош на подаче (10 эйсов при одной двойной ошибке) и выиграл 85% розыгрышей на первом мяче.
Следующий оппонент опаснее — это опытный Ян-Леннард Штруфф. Он тоже успел сыграть на траве как с Кецмановичем (6:2, 6:2), так и с Берреттини (4:6, 5:7). Немец дошёл до полуфинала в Штутгарте, а в Галле стартовал с уверенной победы над сербом Ласло Джере (6:4, 6:4), хотя тот стоит выше в рейтинге.
Скорее всего, матч получится долгим. Оба теннисиста хорошо держат подачу и редко допускают брейки, да и с приёмом имеют проблемы. Хочется взять тай-брейк, но из-за низкого коэффициента (1.52) придётся поискать что-то ещё. ТБ 24,5 гейма за 1.90 и третий сет за 2.31 — вполне неплохо.
В остальном кажется, что 2.09 на победу Штруффа — это многовато. Немец набрал хорошую форму и здорово начал травяной сезон, да ещё и будет играть перед родными трибунами, которые добавят сил в трудный момент. Хачанова ждёт серьёзная проверка».
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