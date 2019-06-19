Колумбия — Катар: прогноз Константина Генича на матч Кубка Америки—2019

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Колумбия — Катар во втором туре группового этапа Кубка Америки—2019. Встреча состоится в ночь на 20 июня мск на стадионе «Морумби» в Сан-Паулу.



Ставка: победа Колумбии всухую за 2.05.



«Обе команды удивили в первом туре. Но колумбийцы всё-таки в меньшей степени. Победа над нынешней сборной Аргентины вряд ли попадает под категорию подвига. Но колумбийцы сыграли очень грамотно, аккуратно и правильно стратегически. Они закрыли Месси. И аргентинцы практически ничего не создали, кроме удара Месси головой. А с помощью замен колумбийцы внесли радикальный перелом. Вышли Мартинес, Сапата.



Сейчас Колумбии играть с Катаром, который удивил почти всех. Казалось, команда почти безнадёжна при 0:2 с Парагваем, но собрались. И вообще, Катар выглядел неплохо, причём и в первом тайме, и концовку провели неплохо. Недооценивать эту команду нельзя.



Но Колумбия не Парагвай. Думаю, колумбийцы учтут ошибки парагвайцев, которые те допустили в матче с не очень хорошо знакомым соперником. Колумбия умеет играть в обороне и не допустит ошибок. Ну а сами колумбийцы что-то впереди организуют.



Я бы взял победу Колумбии всухую за 2.05. Победа гарантирует колумбийцам выход из группы. Ну и ещё мне нравится ставка «Катар не забьёт» за 1.8, но она несколько бессмысленная. Если уж прогнозировать, то победу колумбийцев всухую».