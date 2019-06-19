Драфт юниоров НХЛ-2019 в Ванкувере. Ставки и прогнозы букмекеров на первый пик

Букмекеры обновили линию на 57-й драфт Национальной хоккейной лиги, который состоится 21-22 июня в Ванкувере на домашней арене «Ванкувер Кэнакс».

Преддрафтовый рейтинг возглавил американский нападающий Джек Хьюз. Букмекеры не сомневаются, что именно он в итоге уйдёт под первым номером: поставить на такой вариант развития событий можно за 1.03 (95%).

В тройку претендентов на первый пик также входят форвард Каапо Какко из Финляндии (10.50) и защитник Боуэн Байрам (44.0).

Следом идут нападающие Коул Кофилд (50.0), Дилан Казинс (56.0), Алекс Таркотт (61.0) и Тревор Зеграс (71.0).

Российский форвард Василий Подколзин занял шестую строчку в преддрафтовом рейтинге. Поставить на то, что он станет первым номером драфта, предлагают за 73.0.