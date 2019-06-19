Драфт юниоров НХЛ-2019. Ставки и прогнозы букмекеров на российских хоккеистов
Букмекеры обновили линию на 57-й драфт Национальной хоккейной лиги, который состоится 21-22 июня в Ванкувере на домашней арене «Ванкувер Кэнакс».
Аналитики уверены, что в первом раунде будет выбрано как минимум два российских хоккеиста. Поставить на этот вариант можно с коэффициентом 1.40 (65%). Если в первом раунде уйдёт не более одного россиянина, сыграет коэффициент 2.71 (35%).
По мнению букмекеров, российский форвард Василий Подколзин будет выбран не раньше седьмого номера (1.38). Если он попадёт в топ-6, сыграет коэффициент 2.55.
В лидерскую десятку преддрафтового рейтинга из россиян попал только форвард Василий Подколзин, занявший шестую строчку. В первую тридцатку вошли Егор Афанасьев (24) и Илья Николаев (28).
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