NRG — Astralis: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO

20 июня состоится киберспортивный матч ESL Pro League Season 9 Finals по CS:GO, в котором встретятся NRG Esports и Astralis.



Ставка: победа NRG за 1.32.



NRG Esports находятся на 9 месте в топе по версии сайта hltv.org. С игровой формой данного коллектива не всё до конца понятно. В рамках ESL Pro League Season 9 Finals коллектив обыграл команды Fnatic и G2. При том с G2 опять же возникли огромные проблемы, ибо пришлось играть дополнительные раунды на 2 картах. И всё же я склонен думать, что это NRG играют не очень, чем G2 играют лучше, нежели обычно.



Astralis с недавних пор являются топ-2 коллективом мира. Парни выиграли огромное количество турниров и в 2018 году оторвались по очкам рейтинга на столько, что их ещё долго никто не смог бы догнать. Но 2019 год стал не таким радужным. После двух не совсем удачных турнира серии BLAST, Astralis брали небольшой перерыв дабы восполнить силы. Однако после отпуска дела команды не пошли в гору. Astralis заняли 5-6 место на ECS Season 7 Finals, хотя команд было всего 8.

В рамках ESL Pro League Season 9 Finals команда Astralis обыграла коллектив Cloud9 на карте Inferno со счётом 16:9, выглядело это вполне уверенно. Полуфинал группового этапа был против команды Heroic, где Astralis играли не без ошибок, но достаточно уверенно одержали победу, закрыв обе карты со счётом 16:7. До уровня игры Astralis образца 2018 года ещё далеко, но уже лучше, чем месяц назад.



Датчане стали допускать много ошибок, но по-прежнему способны брать нереальные клатчи и исполнять интересные раунды. У NRG есть ошибки, но нет вот этой импровизационной жилки. Если что-то идёт не по плану, то северо-американский коллектив теряет нить игры, что ведёт только к поражению.