Уругвай – Япония: прогноз Эльвина Керимова на матч Кубка Америки — 2019

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч группового раунда Кубка Америки – 2019 Уругвай – Япония.



Ставка: тотал голов Уругвая в 1-м тайме больше (1) за 1.91.



«Уругвай — один из основных претендентов на победу в Кубке Америки. Во втором туре команда Оскара Табареса встретится с молодой сборной Японии. У южноамериканцев 3 очка, а у гостей турнира — 0. Понятно, что коэффициент на победу уругвайцев небольшой: у них более мощный, сыгранный и стабильный состав, тогда как японцы на этом турнире обкатывают молодежь. Пока, впрочем, не очень удачно — чилийцам японцы проиграли в 4 мяча. Хотя могли и должны были забивать, но с реализацией моментов у финалиста последнего Кубка Азии были серьёзные проблемы.



Уругвай подошёл к этому турниру во всеоружии: лидеры сборной в прекрасной форме, в том числе и Луис Суарес, который сбросил несколько килограммов перед стартом «Копа» и японцам забил. Выглядит отдохнувшим Эдинсон Кавани, оформивший роскошный гол ударом через себя. В общем, команда Табареса намерена добраться до финала турнира. Во втором туре уругвайцы могут досрочно обеспечить себе выход в четвертьфинал.



Возвращаясь к уже сыгранному матчу, скажу, что в ворота несчастного Эквадора Уругвай забил три мяча в первом тайме. Безусловно, «селесте» помогло удаление Хосе Кинтероса на 24-й минуте, но к тому моменту уругвайцы уже вели в счете. Вообще, быстрый гол — это часть плана Табареса. Всем соперникам в 2019 году — помимо Эквадора это Узбекистан, Таиланд и Панама — уругвайцы обязательно забивали до перерыва (узбекам, тайцам и эквадорцам по два мяча, а панамцам — один). Три из четырех этих встреч были товарищескими. О чем это говорит? О том, что даже в расслабленном состоянии и без турнирной мотивации Уругвай стабильно забивает в первые 45 минут. Исполнители в атаке у уругвайцев собраны выдающиеся. И с мотивацией полный порядок.



Во встрече с Японией нужно будет решить важную задачу по выходу из группы. Я думаю, что забивать уругвайцы начнут ещё в первой половине. Мой прогноз: тотал голов Уругвая в 1-м тайме больше (1) за 1,91».