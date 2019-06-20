Анжелика Кербер — Мария Шарапова: прогноз «Чемпионата» на матч на Мальорке

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч второго круга турнира WTA International на Мальорке, в котором Анжелика Кербер сыграет с Марией Шараповой.
Ставка: победа Кербер за 1.77.
«Немка на фоне проблем с ногой слабо провела грунтовую часть сезона. Впрочем, быстрые покрытия она любит сильнее, так что ждём улучшения результатов. Первый круг она преодолела по схожему сценарию: долго запрягала и даже отдала сет скромнейшей Исалин Бонавентюр, но в решающий момент добавила и не оставила противнице шансов.
Обе теннисистки находятся не в лучшей форме и наверняка будут играть с перепадами. И всё же давать 1.77 на Кербер немного странно. Просто статистика: за последних три года на траве у немки 24 победы и 6 поражений, у россиянки за тот же период на данном покрытии одна победа и одно поражение. И победа эта одержана накануне.
Плюс Анжелика выиграла три предыдущие очные встречи (в том числе и на траве, 4-й круг Уимблдона-2014). Мария наверняка навяжет борьбу в одной из партий (и, возможно, её выиграет), но забирать интенсивные матчи у крепких соперниц после 4,5 месяца паузы неимоверно трудно. Потому берём П1 за 1.77».
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