Никарагуа — Гаити: прогноз Георгия Черданцева на матч Кубка КОНКАКАФ

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч второго тура группового этапа в группе В Золотого кубка КОНКАКАФ Никарагуа — Гаити. Начало встречи 21 июня 2019 года запланировано на 02:00 по московскому времени.



Ставки: тотал меньше 2,5 гола за 1.97, ничья за 3.37.



«Гаити умеет играть в футбол. Исторический факт — именно игрок сборной Гаити прервал на ЧМ-1970 сухую серию Дина Дзоффа, которая длилась больше года. В конце прошлого года Гаити выиграла у Никарагуа 2:0, сейчас победа фактически выводит Гаити из группы, в вот Никарагуа проигрывать никак нельзя. Думаю, Гаити победит, но ставить бы не рискнул, а вот то, что в такой важной игре не должно быть много голов, это кажется более чем вероятным».



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