Уругвай – Япония: прогноз Жорди Гратакоса на матч Кубка Америки—2019

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч Кубка Америки—2019 Уругвай – Япония. Встреча группы С пройдёт в ночь с 20 на 21 июня в Порту-Алегри.
Ставка: победа Уругвая с разницей как минимум в два гола за 1.65, Уругвай забьёт в обоих таймах за 1.85.
«С фаворитом в этой игре всё ясно. Уругвай нацеливается на чемпионский титул, и яркая победа над Эквадором в первом матче (4:0) даёт основание рассчитывать на хороший результат. Япония же проиграла с тем же счётом Чили.
Японцы привезли на Кубок Америки не самый сильный состав – главный тренер решил использовать турнир как подготовку к Олимпийским играм в Токио в 2020 году, а потому в команде много молодёжи. Вряд ли они смогут оказать серьёзное сопротивление таким звёздам, как Суарес и Кавани.
Исходя из этого, мой прогноз – победа Уругвая с разницей как минимум в два гола. Также ставлю на то, что уругвайцы смогут забить хотя бы гол в каждом из таймов».
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