Уругвай — Япония: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Кубка Америки—2019

Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч Уругвай — Япония в рамках Кубка Америки. Встреча состоится завтра, 21 июня, и начнётся в 02:00 мск.



Ставка: обе забьют — нет за 1.55.



«Я думаю, что у сборной Уругвая проблем быть не должно, потому что японцы хоть и показали себя волевой командой, но, к сожалению, не самой сильной, на фоне остальных сильных сборных. Да и с той же сборной Чили, с кем они уже успели сыграть. Чилийцы их просто разгромили и выиграли со счётом 4:0.



А Уругвай сейчас, как мне кажется, ещё сильнее чилийцев. Тем более что сборная Уругвая настроена решительно. Вот поэтому я и думаю, что у японцев наверняка в этом матче будут серьёзные проблемы.



В силу сказанного я предполагаю, что в этом матче выиграет сборная Уругвая. Также я считаю, что японцам не удастся распечатать ворота соперника. Так что моя ставка такая: «обе забьют — нет».