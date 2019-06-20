Уругвай — Япония: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Кубка Америки—2019

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч Уругвай — Япония в групповом раунде турнира «Кубок Америки»—2019.
Ставки: победа Уругвая всухую за 1.78.
«Продолжается Кубок Америки, и в очередном матче группового этапа сыграют сборные Уругвая и Японии. Конечно, в данном противостоянии есть заведомый фаворит. Однако даже на текущем турнире фавориты не всегда оправдывают свой статус, а андердоги вполне способны преподнести сенсацию.
Расклад здесь абсолютно очевиден, Уругвай очень уверенно выиграл первый матч, разгромив Эквадор со счётом 4:0. Уругвай — один из главных фаворитов турнира в целом. Он очень хорош, сбалансирован, крепок в обороне, а впереди есть кому создавать моменты и забивать. Японцы же привезли второй состав, понятно, что они готовятся к Олимпиаде, но данные футболисты на этом уровне просто неконкурентноспособны. Совершенно непонятно, что “самураи” противопоставят Уругваю, кроме работоспособности и желания бегать и бороться. Без своих европейских легионеров японцам не сломить соперника.
Вероятность сюрприза в этой игре категорически низка. Выбираем из различных вариантов, связанных с победой Уругвая. Это очень рациональная и эффективная команда, которой не обязательно забивать много. Но я посмотрел в другую сторону, не очень понимаю, за счёт чего японцы смогут создать проблемы Уругваю с традиционно крепкой обороной с Годином и Хименесом. Моя ставка — «сухая победа Уругвая».
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