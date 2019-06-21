Маттео Берреттини — Карен Хачанов: прогноз «Чемпионата» на матч в Галле

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на четвертьфинальный матч турнира ATP500 в Галле, в котором Маттео Берреттини сыграет с Кареном Хачановым.



Ставка: победа Хачанова за 2.35.



«Итальянец всегда считался грунтовиком и не тяготел к быстрым покрытиям. Тем не менее по очным встречам счёт уже 2-0 в его пользу, хотя на глине их пути не пересекались. Обе игры случились в 2019 году: помимо Штутгарта была София (хард), где россиянин взял первый сет на тай-брейке, но в итоге уступил.



Шансы Хачанова могут показаться скромными, однако это не совсем так. Маттео проведёт восьмой матч за 10 суток — нагрузка чудовищная. Уже в игре второго круга со скромным и возрастным квалифаем Андреасом Сеппи в его действиях проглядывалась усталость. Дело в итоге дошло до третьей партии, что явно не способствует восстановлению.



Карен в прошлом раунде тоже отбегал три сета. Но есть значительный нюанс: свой матч он провёл на сутки раньше, а при таком плотном графике это серьёзная фора. Травяное покрытие россиянин любит (в прошлом году здорово отыграл «Уимблдон»), сил у него должно быть побольше — в общем, расклад неплох.



Если Хачанов сможет стабильно держать подачу и затянет встречу, усталость Берреттини наверняка проявится. П2 с форой "+2,5" гейма за 1.67 смотрится здорово. Но мы рискнём и проверим лобовую победу Карена за 2.35. Есть подозрение, что букмекеры его недооценивают. На наш взгляд, коэффициент должен быть в районе 2.10».

Маттео Берреттини — Карен Хачанов. Прогноз: букмекеры недооценивают россиянина Итальянец встречался с Кареном дважды и оба раза победил.