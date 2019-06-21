Эквадор — Чили: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Кубка Америки—2019

Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч Эквадор — Чили в рамках Кубка Америки. Встреча состоится 22 июня и начнётся в 2:00 мск.



Ставка: тотал меньше 2,5 мячей за 1.75.



«Сборная Эквадора на текущий момент не оставляет впечатления команды, которая способна добиться большого успеха, в отличие от чилийцев, которые как раз наоборот оставляют очень приятное и хорошее впечатление своей игрой на этом турнире.



Я думаю, что от сборной Чили можно ждать многого. Поэтому предположу, что чилийцы на самом деле фавориты в этом матче. Но игра будет непростая, сложная. Я думаю, что сборная Эквадора будет играть от обороны. Мой прогноз на игру — тотал меньше 2,5 мяча».