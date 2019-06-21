Эквадор — Чили: прогноз Егора Титова на матч Кубка Америки—2019

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Эквадор — Чили во втором туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в ночь на 22 июня мск на стадионе «Фонте Нова» в Салвадоре.
Ставка: Чили победит в 1 мяч за 3.90.
«Чилийцы с лучшей стороны показали себя в матче с Японией. Обидно, конечно, что эта сборная не попала на чемпионат мира в Россию. Она могла бы там очень ярко себя показать. Но прошлого уже не вернуть.
Чилийская сборная выиграла два последних Кубка Америки. И первый матч показал, что и сейчас настрой максимальный. Варгас здорово сыграл. Санчес тоже проявил себя, хотя сезон за клуб у него не удался. Да и Видаль выглядел гораздо сильнее, чем в большинстве матчей за «Барселону».
Эквадор неудачно начал — крупное поражение от Уругвая (0:4). Можно говорить про удаление, которое спутало карты. С другой стороны, и до удаления эквадорцы пропустили и смотрелись довольно бледно. Но это не говорит о том, что всё то же самое будет во втором матче. Здесь уже настрой будет максимальным. В случае поражения почти наверняка Эквадор досрочно вылетает. Так что даст он бой Чили.
Но чилийцы всё-таки покласснее, есть у них лидеры, которые могут повести за собой. Думаю, они одержат победу, но с преимуществом в 1 мяч», — сказал Титов.
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