Эквадор — Чили: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Америки — 2019

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура Кубка Америки — 2019 Эквадор — Чили.



Ставки: победа Чили со счётом 2:1 за 7.50, ТБ 2,5 мяча за 2.05.



«Предлагаю поставить на чистую победу Чили, которые очень неплохо стартовали. Не знаю, будут ли они на третьем Кубке подряд бороться за титул или сойдут с дистанции раньше. Но в первом матче чилийцы выглядели очень убедительно.



Эквадор — команда откровенно слабая. Характера в её игре гораздо больше, чем качества. Думаю, что здесь надо играть на чистую победу Чили. Возможно, обе команды забьют, хотя эквадорцы выглядят слабо. Но мне кажется, на этом Кубке сюрпризов будет много. Мой прогноз — чистая победа Чили в один мяч, верховая игра, точный счёт 2:1».



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