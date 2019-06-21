Эквадор – Чили: прогноз Жорди Гратакоса на матч Кубка Америки—2019

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч Кубка Америки—2019 Эквадор – Чили.



Ставка: победа Чили за 1.85, Чили забьёт в обоих таймах за 3.05, Чили не пропустит за 2.45.



«В первом туре Чили победил 4:0, а Эквадор проиграл с таким же счётом Уругваю. Уровень команд разный. Для меня Чили входит в топ-4 или топ-5 команд, которые могут выиграть весь турнир. Да, он не первый фаворит, но с командой надо считаться. В ней есть Артуро Видаль, Алексис Санчес, Варгас, а также новые талантливые игроки, которые должны добавить команде динамики.



Эквадору будет тяжело, потому что Чили такая команда, которая играет всегда на пределе, которая не дает сопернику думать, очень хорошо прессингует. Команда всегда играет с настроением, интенсивно.



Чили — фаворит в игре против Эквадора. Мой первый прогноз – победа Чили. Вторая ставка – Чили забьёт в обоих таймах. Мой третий прогноз – Чили не пропустит».