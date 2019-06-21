Эквадор — Чили: прогноз Михаила Поленова на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч Эквадор — Чили в групповом раунде турнира Кубок Америки — 2019.
Ставка: победа Чили с форой (-1) за 2.77.
«Матч Эквадор — Чили. Очень разная судьба и биография этих команд. Мне кажется, что эквадорцы — это историческая команда, команда с силой традиций, не первого эшелона латиноамериканского футбола, однако далеко не последняя.
У чилийцев, на мой взгляд, присутствует предчувствие революционных решений, которые неминуемы в сборной, поскольку многие игроки уже на закате карьеры, но у них была славная охота — в конце концов, два Кубка Америки сборная выиграла. И вот этот момент для стареющей и при этом обладающей определённым статусом сборной Чили может стать одним из основных.
Сейчас Чили не испытывает тех проблем, что были раньше: мы с вами знаем про конфликт Браво с руководством сборной. Сейчас чилийцы лишены этого багажа, который тянул вниз. Делает ли их это сильнее? Безусловно, по крайней мере с точки зрения моральной устойчивости это гораздо лучше, чем иметь какие-то неразрешённые конфликты внутри команды.
Один важный вопрос: Санчес и Видаль — насколько постоянно они способны давать результат? Хотя бы на дистанции турнира. Но этот вопрос так и останется без ответа на групповом этапе. Ведь слишком рано об этом говорить после первого тура, но такой вопрос есть.
Рассуждая о ставке на этот матч, я всё-таки решил отталкиваться от возможностей чилийцев, от их потенциала и былых заслуг, а также от желания на старости лет под занавес карьеры снова стать обладателями Кубка Америки. Мне кажется, что чилийцы — фавориты, а с Эквадором расправятся, но, возможно, дастся им это нелегко.
Я бы задумался над вариантом ставки: победа Чили с форой (-1) с коэффициентом 2,77. Мне кажется, что это неплохой и достаточно смелый вариант. Даже чистая победа Чили стоит очень даже неплохо. А с форой (-1) ещё больше! А предпосылки для этого есть: состав у чилийцев поинтереснее, а сама команда более цельная и сыгранная, чем Эквадор».
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