Эквадор — Чили: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Кубка Америки—2019

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч Эквадор — Чили в групповом раунде турнира «Кубок Америки»—2019.



Ставка: индивидуальный тотал сборной Чили больше 1,5 мяча за 2.03.



«Сборная Чили достаточно бодро стартовала матчем с японцами и одержали победу со счётом 4:0. При этом мы наконец-то увидели, как выглядит команда при своём колумбийском тренере. Рейнальдо Руэда, новый тренер сборной Чили, с командой проводил исключительно товарищеские матчи. Всего 13 товарищеских матчей — это, конечно, всего лишь пробы, это не тот накал и не тот статус. Но всё равно мы видим, что есть наследие предыдущих команд: Босежур, Исла, Видаль, Санчес. Почти весь состав с тех времён, когда чилийцы добивались своих побед.



С мотивацией у сборной Чили порядок, с энергией тоже, по-прежнему есть фланговая игра, Для Санчеса, который хочет доказать, что он зря списан, это отдушина и возможность зализать свои раны в национальной команде. Самое главное, что мне понравилось, — это то, как чилийцы соперника добили. Они перешли на контратакующую модель и дожали, устроив разгром.



Мне кажется, что в матче сборная Эквадора, которая показала себя в первом туре не очень аккуратной, чрезмерно импульсивной, прижимающейся к своим воротам, проиграет. Но здесь я буду плясать от личного тотала сборной Чили, которая больше гола забьёт точно.



Поэтому мой прогноз индивидуальный: тотал сборной Чили, которая на ходу, у которой есть хорошая атакующая группа, могут на замену выйти интересные игроки. Итак, я считаю, что чилийцы забьют больше 1,5! И ставлю на эту ставку с коэффициентом 2.03», — сказал Шнякин.