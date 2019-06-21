Astralis — Liquid: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO

Сегодня, 21 июня, состоится киберспортивный матч ESL Pro League Season 9 Finals по CS:GO, в котором встретятся Astralis и Team Liquid.



Ставка: победа Astralis за 1.79.



Astralis с недавних пор являются топ-2 коллективом мира. Парни выиграли огромное количество турниров и в 2018 году оторвались по очкам рейтинга настолько, что их ещё долго никто не смог бы догнать. Но 2019 год стал не таким радужным. До уровня игры Astralis образца 2018 года ещё далеко, но уже лучше, чем месяц назад. В финале группового этапа датчане встретились с командой NRG и проиграли со счётом 2:1, взяв лишь свой Nuke, который, видно, стало стыдно проигрывать.



В матче с NRG были явные проблемы с пистолетками. Именно этих двух-трёх раундов постоянно не хватало, чтобы закрыть карту в свою пользу. Но это один из факторов. Xyp9x перестал брать клатчи, тем самым он стал самым обычным игроком, а ведь раньше именно его умение играть в сложных ситуациях и приносило команде Astralis огромное количество важных раундов. Думать он хуже не стал, но вот перестрелять оппонента стало проблемой. Но, даже несмотря на эти недостатки, датский коллектив всё ещё силён.



Team Liquid на сегодняшний день являются топ-1 коллективом мира. Но, честно говоря, их игра не выглядит как игра лучшей команды мира. Много вопросов к команде Liquid. Нельзя быть точно уверенным в их готовности к матчу, так как непонятно, в каком состоянии находятся игроки. Как так произошло, что парни чуть не покинули турнир из-за очень плохой игры против HR. Благо «восставшие из ада» не смогли подобрать ключик к обороне Team Liquid на карте Overpass.



В данном противостоянии отдам предпочтение команде Astralis. Матч будет сложный, что одни, что другие не вызывают 100% доверия. Жду три карты, а победит та команда, которая допустит меньше ошибок. Структура игры Astralis выглядит более надёжной, лишь бы только не проседали по стрельбе. У Liquid же, наоборот, со стрельбой всё хорошо, но план на игру работает не так часто. Зачастую команде не хватает гранат, чтобы выйти на плент, и из-за этого проигрываются раунды.