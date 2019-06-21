Седрик Думбе – Алим Набиев: прогноз Романа Мазурова на кикбоксинг

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой по правилам кикбоксинга Седрик Думбе (Франция) – Алим Набиев (Азербайджан), который состоится завтра, 22 июня.



Ставка: победа Набиева за 2.00.



«Седрик Думбе вписал своё имя в историю кикбоксинга как человек, который закончил эру великого и ужасного Ники Хольцкена. Он отобрал титул у голландца, которым тот владел почти семь лет. Кстати, после этого карьера Ники откровенно пошла под откос, о чём наглядно свидетельствует его последний бой, который он проиграл нокаутом. Думбе очень неудобный соперник, с нестандартным стилем ведения боя. До того момента, как стать профессиональным кикбоксёром, Алим несколько раз выигрывал чемпионаты мира и Европы по тайскому боксу, и эту технику он прекрасно адаптировал в К-1.



Если говорить о том, что Алим показывает в ринге, то его стиль сложно с чем-то спутать. У Набиева не самый сильный бокс, но его сильные стороны это вполне компенсируют. Для полусреднего веса Алим достаточно высокий, с хорошим чувством дистанции. Он отлично бьёт ногами и коленями, а также грамотно работает в двух стойках. Плюс Алим старается работать на публику, действуя максимально ярко, провоцируя оппонента, порой даже в ущерб себе. Но когда нужно, Набиев собирается и работает очень нацеленно. Особенно это было хорошо видно в его поединке против очень опасного голландца Муртела Гроенхарта, который Алим не без труда, но выиграл.



Первый поединок с Алимом вышел конкурентным и завершился раздельным решением. Что-то подсказывает, что нечто похожее мы увидим и в Париже. Тем не менее полагаю фаворитом этого поединка именно Алима, который одержит победу и заберёт пояс».