Египет — Зимбабве: прогноз Георгия Черданцева на матч Кубка африканских наций
Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Кубка африканских наций Египет — Зимбабве. Начало встречи 21 июня 2019 года запланировано на 23:00 по московскому времени.
Ставки: победа Зимбабве с форой "+2" за 1.64.
«Египет принимает турнир, так что стартовый матч должен выигрывать уверенно. Главная звезда сборной Египта Салах в последнем товарищеском матче вышел на полчаса, но к старту турнира понятно, что будет готов. Зимбабве очень прилично провела два последних товарищеских матча, сыграв 0:0 с Нигерией, которая была в сильнейшем составе. Думаю, Египет выиграет, но без форы».
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