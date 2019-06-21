Египет — Зимбабве: прогноз Юрия Розанова на матч Кубка африканских наций

Комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч Кубка африканских наций Египет — Зимбабве. Начало встречи 21 июня 2019 года запланировано на 23:00 по московскому времени.



Ставки: гол Египта в каждом из таймов за 2.28, тотал больше 2,5 мячей за 2.19.



«Футболисты Зимбабве отлично физически готовы и вполне могут забить. Особенно когда полны сил. Но по классу с египтянами им, конечно, не тягаться, это просто другой уровень. Поэтому тут я возьму классический верх и гол Египта в каждом из таймов. Для моих ставок гол, пропущенный Египтом, даже лучше. Злее будут».



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