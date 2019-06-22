Перу — Бразилия: прогноз Жорди Гратакоса на матч Кубка Америки — 2019

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч Кубка Америки — 2019 Перу — Бразилия.



Ставка: победа Бразилии за 1.40, счёт 2:0 за 5.50



«Кубок Америки — один из лучших турниров для сборных, потому что в нем принимает участие много хороших игроков и команд.



Нам предстоит посмотреть очень хорошую игру — Перу — Бразилия. Очень интересная игра. Ситуация в группе А такова, что Бразилия и Перу набрали по 4 очка. Но у Венесуэлы есть 2 очка, и если она выигрывает в последнем туре у Боливии, то наберет 5 очков. С этой точки зрения матч Перу — Бразилия очень важен для турнирной ситуации в группе А.



У Перу 4 очка, уже забил гол Герреро, забил Фарфан. После успешного чемпионата мира в России команда продолжает играть хорошо. Но, конечно, Бразилия сильнее. Нет Неймара, но есть много других очень хороших игроков: Коутиньо, Артур, Алвес, Силва, Алиссон, Фирмино, Нерес. Много игроков топ-уровня играет в составе сборной Бразилии. Они играют в «ПСЖ», «Ювентусе», «Барселоне», «Манчестер Сити», «Ливерпуле». Поэтому Бразилия всегда выступает в роли фаворита.



Будет очень интересный матч. Сборная Перу пока не проигрывала, и ей очень важно не проиграть и в этом матче. Бразилия будет много владеть мячом, менять направление атак слева направо, но будет трудно пройти оборону перуанцев. Будет динамичная игра, много моментов. Мой прогноз на эту игру — Бразилия выиграет. Думаю, счёт будет 2:0».