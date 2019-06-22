Перу — Бразилия: прогноз Константина Генича на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Перу — Бразилия в третьем туре группового этапа Кубка Америки — 2019.



Ставки: тотал больше 9,5 углового за 1.82, ИТБ 3,5 углового Бразилии в первом тайме за 2.04



«В группе А пока двоевластие с точки зрения лидерства в группе — бразильцы неожиданно не обыграли сборную Венесуэлы, а перуанцы одержали волевую победу над сборной Боливии. По 4 очка стало у команд, и в итоге получается, что это матч за первое место. Бразильцев устроит даже ничья. Благодаря более крупной победе над Боливией они имеют преимущество над Перу. Не забываем также, что и Венесуэла может свой матч у Боливии выиграть. Тогда в случае ничейного результата в этом матче будет троевластие — три команды выйдут из группы. Будет только вопрос, кто с какого места.



Бразильцы не сказать чтобы игру против Венесуэлы провалили, но было маловато моментов, два незасчитанных гола. Но в целом, особенно в первые 15–20 минут, бразильцы понравились. Было хорошее движение, была агрессия, но чуть-чуть недоработали в завершении. Был прекрасный удар Ришарлисона, с которым справился голкипер, но от сборной Бразилии на домашнем турнире ждали большего. Да, бразильцы не пропускают, но всё-таки хотелось бы видеть больше моментов и больше взаимодействия в атаке.



Перу — команда, как мне кажется, в сравнении с теми, с кем бразильцы уже сыграли, — более мускулистая и помощнее. Но бразильцы всё равно фавориты. Я бы на исход и тотал здесь не ставил. Что пока нравится у Бразилии — они много атакуют флангами, следовательно, зарабатывают много угловых. Когда впереди идёт броуновское движение, когда мячи часто через фланг стараются доставить в чужую штрафную, то можно попробовать сыграть угловые в этом матче. Бразильцы пробивали верх и в первой игре, и во второй. Я думаю, что должны пробить больше 9,5 углового и в этой встрече.

Я бы ещё сделал акцент на первый тайм — бразильцы постараются начать активно, следовательно, будут иметь преимущество, использовать фланги и зарабатывать угловые. Так что индивидуальный тотал Бразилии более 4 угловых в первом тайме тоже можно сыграть. Давайте сегодня исходы и тоталы не трогать, а сыграем угловые. Перу — Бразилия: по матчу тотал больше 9,5 и первый тайм Бразилия 4 и более угловых».