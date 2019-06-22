Перу — Бразилия: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч Перу — Бразилия в групповом раунде Кубка Америки — 2019.



Ставки: тотал голов больше 2,5 за 1.87



«В заключительном туре группового этапа встретятся Бразилия и Перу. Мне кажется, такая вывеска выглядит довольно многообещающе. Дело в том, что бразильцы уже оступились на домашнем турнире, а ошибиться ещё раз им просто нельзя. «Селесао» настроены только на максимальный результат на текущем Кубке Америки.



Бразильцы неожиданно не смогли обыграть команду Венесуэлы, «селесао» устроит ничья, но вы сами понимаете, что бразильцы играют на родной земле, на домашних стадионах. Болельщики в предыдущей игре провожали пентакампеонов со свистом, их любимцы так и не смогли дожать Венесуэлу, которая могла также отобрать два очка у сборной Перу.



Мне кажется, что игра Перу и Бразилии должна получиться результативной и весёлой. Бразильцы должны реабилитироваться за неудачный результат во втором туре, ну а Перу сама по себе весёлая команда. Мы же прекрасно помним их по прошлому году, помним, как команда пробивалась на чемпионат мира. В атаке перуанцы играют увереннее, интереснее и ярче, чем в обороне. Именно это обещает нам весёлый матч.



Понятно, что Бразилия — существенный фаворит, поэтому на их победу ставить неинтересно. А вот на то, что будет много моментов и забитых мячей, ставить можно. Мой прогноз — тотал голов больше 2,5».