Перу — Бразилия: прогноз Эльвина Керимова на матч Кубка Америки — 2019

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч группового раунда Кубка Америки — 2019 Перу — Бразилия.



Ставка: Бразилия не проиграет и тотал голов больше 2,5 за 1.96



«Бразилия удивила всех во втором туре и не смогла забить ни одного мяча Венесуэле. Начали хозяева эту встречу агрессивно, как и подобает фавориту, но после стартовых 20 минут проблемы в позиционном нападении вышли на первый план. Не забив быстрый мяч, бразильцы так и не смогли раскрыть игру. Соперник весь матч защищался и чувствовал себя в закрытой игре вполне комфортно.



Игра с Перу, мне кажется, будет более сложной по сценарию, и соперник не будет только защищаться. У команды Рикардо Гареки есть весомые аргументы и в атаке, поэтому она будет стараться отвечать бразильцам. Возможно, это сыграет на руку хозяевам, которые столкнутся не с привычной по предыдущим двум матчам ситуацией, когда соперник всей командой обороняется, а с оппонентом, который будет время от времени выдвигаться вперёд и открывать зоны перед своей штрафной.



В этой связи я думаю, что футбол может получиться результативным. Бразильцы будут доминировать на поле и наверняка смогут забить (не верю я в то, что команда Тите второй матч подряд завершит без голов), а перуанцы будут достойно им отвечать. Поэтому я сделаю ставку на исход матча и тотал голов: X2 на Бразилию (Бразилия не проиграет) и тотал голов больше 2,5 за 1,96».