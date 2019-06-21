Египет — Зимбабве: прогноз Питера Одемвингие на матч Кубка африканских наций

Экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие сделал прогноз на матч Египет — Зимбабве в первом туре группового этапа Кубка африканских наций—2019.

Ставка: победа Египта с форой "-1,5" за 1.72.

«Матч-открытие – Египет – Зимбабве. Думаю, что он будет интересным, даже несмотря на то, что Египет является явным фаворитом, имея в составе игрока, который был признан лучшим игроком континента этого сезона и стал победителем Лиги чемпионов. Это хорошо известный нам Мохаммед Салах, выступающий за «Ливерпуль». Его задача будет ещё улучшить свою ситуацию, стать лучшим бомбардиром этого турнира и чемпионом Африки. В 2006 году сборная Египта стала чемпионами у себя на родине – поддержка болельщиков всегда им помогала.



Сборная Зимбабве недавно сыграла в нулевую ничью со сборной Нигерии. Я думаю, что это показатель их силы. Это организованная, физически хорошо подготовленная команда. У них в составе тоже есть опытные игроки, играющие в Европе. Один из них выступает в Бельгии за «Брюгге».



Но всё-таки Египет забил 20 голов в последних 8 матчах. Думаю, что забьёт и в этой игре, победив с разницей не менее двух мячей».