FUNBETdance challenge: БК «Фонбет» дарит фрибеты за победные танцы всё лето

Этим летом БК «Фонбет» запускает одну из самых необычных букмекерских акций при участии футболистов национальной сборной России.



Алексей Ионов, Александр Головин и Марио Фернандес исполнили свои победные танцы в вирусном ролике от БК «Фонбет» и предлагают вам показать свой победный танец. Снимите видео с вашим танцем, загрузите его в свой инстаграм-аккаунт и поставьте хэштэг #FUNBETdance. Ваше видео автоматически станет претендентом на один из призов недели.



Еженедельно в течение лета на сайте акции будут публиковаться имена трёх лучших танцоров. Каждый из них получит приз – фрибет 10 000 рублей. Выбирать победителей будет специальное жюри и один из известных блогеров, который также исполнит свой победный танец.



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