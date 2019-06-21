FUNBETdance challenge: БК «Фонбет» дарит фрибеты за победные танцы всё лето

Этим летом БК «Фонбет» запускает одну из самых необычных букмекерских акций при участии футболистов национальной сборной России.
Алексей Ионов, Александр Головин и Марио Фернандес исполнили свои победные танцы в вирусном ролике от БК «Фонбет» и предлагают вам показать свой победный танец. Снимите видео с вашим танцем, загрузите его в свой инстаграм-аккаунт и поставьте хэштэг #FUNBETdance. Ваше видео автоматически станет претендентом на один из призов недели.
Еженедельно в течение лета на сайте акции будут публиковаться имена трёх лучших танцоров. Каждый из них получит приз – фрибет 10 000 рублей. Выбирать победителей будет специальное жюри и один из известных блогеров, который также исполнит свой победный танец.
Видео претендентов, танцы от популярных блогеров и футболистов сборной России, а также полные правила акции ищите на сайте funbetdance.ru.
- 21 июня 2019
-
20:00
-
19:08
-
18:50
-
18:10
-
17:30
-
16:40
-
15:50
-
15:00
-
14:10
-
13:20
-
12:30
-
11:40
-
10:50
-
10:00
-
09:00
- 20 июня 2019
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 июня 2019
-
20:50
-
20:00
-
19:20
-
18:30
-
17:45
-
17:10
-
16:35
-
16:00
-
15:25