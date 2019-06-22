Перу — Бразилия: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Америки — 2019

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура Кубка Америки — 2019 Перу — Бразилия.



Ставки: точный счёт 2:0 в пользу Бразилии за 5.50, Бразилия забьёт в обоих таймах за 2.20



«Я продолжаю в хозяев турнира верить как в команду, которая как минимум до полуфинала должна дойти. На матч с перуанцами предлагаю прогноз на победу бразильцев — 2:0, притом что Перу в контратаках смотрится убедительно и хорошо на этом турнире.



Мне кажется, что именно в этом матче бразильцы должны показать свои самые лучшие качества. Команда сбалансирована, ей просто не хватает кого-то матча, где всё сложилось бы как надо. Чтобы потом на этом турнире, на этом фоне, расслабившись эмоционально, так как давление огромное, бразильцы могли выступить более уверенно.



Мой прогноз — точный счёт 2:0 в пользу бразильцев. Забьют они по голу в каждом из таймов. Тотал матча будет меньше 2,5, то есть низовой матч, и тем самым Перу не забьёт».



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